"Il ristorante Casa Zanni è aperto e lavora Il fallimento riguarda la precedente gestione"

"Il ristorante Casa Zanni è regolarmente aperto". A ribadirlo sono i titolari che (dal 2020) gestiscono lo storico locale di Villa Verucchio. Le vicende che hanno coinvolto la vecchia gestione del ristorante, precedente a quella della società ’Albatros’ – che ha rilevato appunto tre anni fa l’attività – "non hanno nulla a che fare con l’attuale gestione". Lo avevamo spiegato già ieri, riportando la notizia del fallimento della Casa Zanni srl in liquidazione, la vecchia società di gestione del ristorante di Villa Verucchio. "Ma alcuni clienti hanno chiamato allarmati – spiegano dal ristorante – Li abbiamo rassicurati. Il locale lavora, funziona, è regolarmente aperto".

Il fallimento riguarda la passata società di gestione, da cui ’Albatros’ ha rilevato nel 2020 l’attività. La Casa Zanni srl aveva presentato un piano di concordato, per sanare i debiti. Ma il tribunale ha ritenuto non vi fossero i requisiti e ha dichiarato il fallimento. "A fronte di debiti per un totale di 4 milioni e 443mila euro – si legge nella sentenza – risulta un attivo di 2 milioni e 381mila euro". Tra i creditori ci sono anche alcuni degli ex dipendenti del ristorante, che non hanno ricevuto il Tfr. I giudici hanno fissato per il 22 giugno l’adunanza dei creditori.