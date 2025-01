Il ristorante che ’sfida’ il codice: "Basta ansia da etilometro. Cena e soggiorno in hotel per salvare la patente ai clienti"

I primi a ‘pagare’ gli effetti del nuovo codice della strada sono stati bar e ristoranti. Da quando sono entrate in vigore (a dicembre) le nuove norme, i consumi di alcolici si sono ridotti drasticamente per la paura di perdere la patente per un brindisi di troppo. E allora a Casa Nobili, osteria di mare a Santarcangelo, si sono inventati il ‘pacchetto’ per chi vuole bere senza avere problemi. "Vieni a cena da noi e ti organizziamo anche il pernottamento in un hotel o in un b&b in centro a Santarcangelo". L’idea è venuta ad Andrea Rignoli, vulcanico titolare del locale aperto nel dicembre 2022. Rignoli, già gestore della Canonica a Casteldimezzo (Pesaro), ha pensato a tutto per chi vuole trascorrere una serata "senza ansie da etilometro". "Al prezzo di 190 euro per due persone, oltre alla cena garantiamo il soggiorno per una notte in una struttura ricettiva di Santarcangelo con prima colazione inclusa".

Sta funzionando?

"Abbiamo lanciato la promozione tre giorni fa, e sono arrivate già le prime richieste. Qualcuno voleva approfittarne già questo fine settimana, ma con il Sigep (che inaugura sabato) tutte le strutture ricettive in centro storico a Santarcangelo sono già al completo e abbiamo dovuto dire di no. Però l’interesse è forte. Abbiamo dei prenotati per il nostro pacchetto ‘cena più pernottamento’ per la settimana prossima".

Chi sono?

"Tre ragazzi di Carpi, che verranno a fare serata e vogliono stare tranquilli, senza doversi preoccupare se bevono un bicchiere oltre il limite consentito. E una coppia di Bologna. Chiaro: la formula è pensata soprattutto per chi viene da fuore, deve fare parecchia strada in macchina e teme i posti di blocco".

Fanno 95 euro a persona per la cena e pernottamento. Avete stretto convenzioni con hotel e b&b di Santarcangelo?

"Sì, certo: abbiamo già un accordo con un hotel e un paio di b&b e siamo in trattativa con altre strutture. Il prezzo è interessante: da noi una cena completa per due persone, vini inclusi (e abbiamo vini importanti) può costare in media tra i 120 e i 130 euro. Con una piccola aggiunta si passa la notte in hotel, colazione inclusa".

Vale soltanto per la cena, o anche chi viene a pranzo può scegliere il pacchetto?

"La promozione è valida anche a pranzo. Noi ci crediamo molto. Abbiamo clienti spauriti e allarmati dal pensiero di incorrere nei controlli e rischiare la patente. Per chi come noi ha fatto della ricerca e del servizio dei vini uno stile di lavoro è una ‘bastonata’ morale. Con questo servizio pensiamo di dare un’opportunità a chi vuole bere bene (e un po’ di più) senza ansie da etilometro".