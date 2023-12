Il ristorante ‘Peli’è la prima bottega storica

Il ristorante ‘Peli’ inaugura l’albo delle botteghe storiche di San Giovanni in Marignano. È stato consegnata ieri, infatti, dall’amministrazione comunale marignanese e dalla delegazione locale di Confcommercio a Ivano Fiorani, la moglie Daniela e i figli Alice e Filippo la speciale targa per l’attività portata avanti in famiglia dal 1962. Il titolare Ivano Fiorani ha ribadito: "Un riconoscimento che premia il nostro lavoro e quello che prima di noi hanno portato avanti i miei genitori con amore e grande passione". Il sindaco Daniele Morelli e l’assessore alle Attività economiche, Nicola Gabellini, sottolineano: "Attività come questa hanno il loro punto di forza nella qualità e nell’impegno quotidiano di imprenditori attenti e scrupolosi e rappresentano un importante biglietto da visita per il nostro territorio". Aperto nell’ormai lontano 1962 come osteria di paese da Luigi Fiorani insieme alla moglie Filomena Grossi, il locale è rimasto in famiglia con l’attuale gestione passata negli anni al figlio Ivano, oggi affiancato dalla moglie Daniela e dai suoi figli Alice e Filippo. Tre generazioni di ristoratori che hanno mantenuto viva la tradizione sia nelle apprezzatissime ricette che si tramandano fin dagli anni Sessanta, sia nella location che regala ai clienti quell’atmosfera semplice e serena tipica delle campagne romagnole di confine. "Ci teniamo a ringraziare l’amministrazione comunale e Confcommercio – ha concluso Ivano Fiorani con la famiglia – in quanto ci hanno affiancato nel percorso per l’ottenimento della targa di bottega storica. Siamo davvero contenti di questo riconoscimento del Comune di San Giovanni, che premia il nostro lavoro e quello che prima di noi hanno portato avanti i miei genitori".

Luca Pizzagalli