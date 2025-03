Il ’ritorno’ dei quartieri. Ecco i forum dei riminesi: "Aperti a tutti gli over 16. Votano anche gli stranieri"

C’erano una volta i consigli dei quartieri. Che per molti politici riminesi – tra cui il sindaco Jamil Sadegholvaad e il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Nicola Marcello, per citarne alcuni – sono stati una "vera e propria palestra". Tanti hanno iniziato a far politica lì, nei quartieri. Molti anni dopo la riforma che abolì le circoscrizioni, Rimini riparte dai forum di quartiere. Che saranno 12 (mentre prima la città era divisa in 6 quartieri) e potranno presentare proposte "deliberative" su servizi, mobilità, parchi e spazi pubblici, sanità, cultura, a cui la giunta dovrà dare risposta entro 4 mesi. Ma come funzioneranno i nuovi forum ? Chi potrà partecipare? E chi li guiderà? "I forum – chiarisce la vicesindaca Chiara Bellini – sono aperti a tutti i residenti sopra i 16 anni, compresi quelli stranieri con regolare permesso di soggiorno. E potrà partecipare anche chi è residente in altri comuni ma per lavoro o per studio frequenta quotidianamente Rimini". Ma le porte dei forum saranno aperte anche a "associazioni, comitati di residenti e naturalmente ai partiti". Potranno partecipare e votare i consiglieri comunali, non gli assessori. Secondo il sindaco Jamil Sadegholvaad non c’è pericolo che i partiti possano ’colonizzare’ i nuovi forum di quartiere, "ma è fondamentale la partecipazione dei cittadini. Meno politica ci sarà nei forum, e meglio sarà". D’altra parte, "a Rimini le occasioni di confronto, di partecipazione sono già tante. E l’abbiamo dimostrato l’altro ieri con l’avvio dei lavori per il nuovo Piano urbanistico". Tornando ai forum, Rimini ha impiegato 3 anni per trovare la formula giusta sul loro funzionamento. "Abbiamo studiato tanto, abbiamo guardato gli esempi di altre città. Ma alla fine abbiamo deciso di realizzare un modello nostro, ritagliato su misura per la realtà riminese".

I forum saranno 12, e ciascuno avrà la sua sede. Il più piccolo, per il numero di abitanti che rappresenta, è quello in centro storico: meno di 7mila. Il più grande è borgo Mazzini. oltre 21mila. Sul sito del Comune è già possibile vedere la mappa dei 12 forum e capire a quale si appartiene. "Ma ci si può iscrivere anche al forum della zona in cui si lavora". Alla prima seduta, l’assemblea di ogni forum dovrà eleggere un presidente, un vice e un segretario: resteranno in carica un anno". La ’rinascita’ dei quartieri "era tra gli obiettivi che ci siamo dati fin dall’inizio del mandato – sottolinea Bellini – Questa giunta vuole contraddistinguersi per l’ascolto dei cittadini". Che, nei forum, "verranno aiutati – spiega il dirigente Agostini Pasquini – da alcuni tecnici: avranno il ruolo di ’facilitatori’ per aiutare i forum a redarre le proposte". Il progetto dei forum sarà presentato il 25 marzo (alle 20,30) al teatro degli Atti.