Il ritorno dei Ritratti d’autore: la nuova edizione mette al centro i classici del pensiero

È dedicata ai grandi classici del pensiero la nuova edizione di Ritratti d’autore, la fortunata rassegna filosofica organizzata a Misano sotto la regia di Gustavo Cecchini. Quattro appuntamenti, al via venerdì 1° marzo. "La domanda non è se i classici sono ancora attuali, la domanda è se noi siamo attuali rispetto ai classici, perché molto probabilmente non lo siamo – spiega Cecchini –. I classici rimangono e ogni volta ci raccontano qualcosa di nuovo. Rileggere un classico, allora, significa diventare consapevoli dei perché di questo presente". Ad aprire la rassegna, venerdì 1° marzo, sarà Marcello Veneziani (nella foto) con una lezione dal titolo Vico, vita tormentata del più grande pensatore italiano, nella quale racconterà la vita tormentata di uno dei grandi filosofi della nostra tradizione. Venerdì 8 marzo a salire sul palco del cinema teatro Astra sarà Lucrezia Ercoli che, nel suo intervento dal titolo Vedere di più, udire di più, sentire di più, la lezione di Susan Sontag, indagherà il lavoro della scrittrice, saggista e giornalista a vent’anni esatti dalla sua morte. Si proseguirà, venerdì 15 marzo, con il poeta Franco Arminio che racconterà Gianni Celato, indicato da lui stesso come suo maestro. Chiusura speciale, venerdì 22 marzo, in compagnia del filosofo Silvano Petrosino che si misurerà con Memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar. Tutti gli incontri al cinema teatro Astra di Misano alle 21. L’ingresso è gratuito, fino a esaurimento posti.