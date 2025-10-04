Il ritorno del senatore. Croatti rimpatriato : "In ansia per gli italiani trattenuti da Israele"

di Francesco ZuppiroliIl volto stanco di chi ha trascorso le ultime settimane in mare aperto facendo rotta verso Gaza e l’ultima notte da ostaggio di Israele. Gli occhi, lucidi e socchiusi, di chi è emozionato per aver ritrovato la propria famiglia dopo quasi un mese di viaggio, ma senza aver dormito per neanche un’ora da dopo l’arresto. È sbarcato così, ieri pomeriggio alle 14.10, il senatore Marco Croatti all’aeroporto di Fiumicino a Roma, dopo essere stato – insieme ai colleghi parlamentari Annalisa Corrado, Arturo Scotto e Benedetta Scuderi – uno dei primi attivisti della Flotilla arrestati da Israele giovedì ad essere rilasciato.

Ad accogliere Croatti appena dentro al gate del Terminal 3 di Fiumicino, il capogruppo del M5s Stefano Patuanelli, primo a condividere le immagini del senatore riminese di nuovo a casa. Abbracci di distensione e sguardi commossi quelli scambiati tra Croatti e i colleghi, prima dell’abbraccio dei familiari e della folla stipata fuori dal Terminal per accogliere come un eroe il senatore rilasciato dopo la missione umanitaria alle porte di Gaza. "Abbiamo passato una nottata molto complessa e molto difficile, anche umanamente", riavvolge il nastro un provato Croatti ricordando le ultime 24 ore trascorse da ostaggio delle forze armate di Israele, che avevano abbordato il veliero ’Morgana’ la notte scorsa.

"Ora però dobbiamo essere tutti quanti bravi a mantenere alta l’attenzione per riportare a casa tutti quanti gli italiani che in questo momento sono ancora in detenzione". Il politico pentastellato, infatti, è stato uno dei primi rimpatriati a bordo di un volo di linea, ma la Farnesina ha già fatto sapere di essere al lavoro affinché il medesimo destino interessi presto anche gli altri connazionali, compresa la reporter riminese Michela Monte. Di Michela la famiglia non ha più notizie da dopo l’abbordaggio di Israele, avvenuto tra mercoledì e giovedì e di cui si è avuto conferma non ufficiale solo attraverso i canali della Flotilla. Monte si trovava a bordo della ’Estrella y Manuel’, ma il suo nome non risultava nell’elenco dei 40 italiani arrestati diramato inizialmente dalla Farnesina. Una volta abbordata, Monte avrebbe gettato il cellulare fuori bordo e l’ultimo aggiornamento dall’unità di crisi della Farnesina è che Michela sia ancora al porto di Ashdod, e non in carcere, a seguito del protrarsi delle operazioni di riconoscimento e colloqui con i legali.

"Siamo stati tutto il tempo assieme agli altri componenti della Flotilla in questo centro dove ci hanno schedato e monitorato, controllato – svela ancora Croatti –. Prima di essere caricati su un furgone per venire trasferiti in carcere. Durante il tragitto ero con altre 22 persone, nessuna italiana. In viaggio ci hanno prelevato più volte, per fare una foto e per farci dichiarare di stare bene, perché stavamo bene, prima di continuare". Una volta solcata la calca fuori da Fiumicino, sempre Croatti è poi di nuovo intervenuto in giornata per condannare l’operato di Israele nei confronti della spedizione umanitaria della Sumud Flotilla. "Attivisti pacifici che portavano aiuti umanitari per Gaza sono stati attaccati in acque internazionali da venti navi da guerra israeliane – racconta il senatore – e arrestati con mitra spianati. Ciascuno tragga le sue conclusioni. Ora però c’è rabbia, non sollievo, per essere tornato a casa e chiedo che si faccia quanto possibile per liberare tutti gli attivisti detenuti illegalmente. A chi afferma poi che i parlamentari siano dei privilegiati dico che proprio per il ruolo diplomatico eravamo su quelle navi. E proprio per il nostro peso, forse ingombrante per Israele, ci hanno immediatamente liberati. Anzi – considera in chiosa Croatti –, si sono liberati di noi. Ora non penso ad altro che a far tornare tutti gli altri attivisti detenuti".