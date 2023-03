Il ritorno della Superbike Un affare da 25 milioni di euro

Un affare da 25 milioni di euro. È questa la stima dell’indotto economico che porterà sul territorio la tappa misanese del mondiale Superbike. Ora è ufficiale, Il Motul Fim Superbike World Championship Emilia-Romagna Round sarà al Simoncelli circuit nel weekend del 2-4 giugno, quinto appuntamento stagionale e secondo in Europa dopo la tappa di Barcellona. L’edizione 2023 è stata presentata ieri mattina al Misano World Circuit. Erano presenti anche il team Aruba e Barni. Per la struttura misanese si tratta anche di un primato visto che è tra i primi tre circuiti al mondo per numero di gare del WorldSbk disputate nel tempo, ben 61 a poca distanza da Assen e Phillip Island. La prima sfida in pista per le Superbike fu 32 anni fa. il Misano world circuit vuole bissare e migliorare i risultati di un anno fa quando furono oltre 65mila gli spettatori nel weekend. In pista fece doppietta la Ducati di Alvaro Bautista, con Superpole Race vinta da Toprak Razgatlioglu. Un’edizione, quella dello scorso anno, già in linea con quelle pre-pandemia (70mila spettatori nel 2019). Quest’anno i 25 milioni di euro di indotto economico sul territorio potrebbero anche aumentare. In merito alle prevendite "siamo soddisfatti – dice il direttore del Mwc Andrea Albani – Le prevendite avranno un altro step per l’acquisto scontato con scadenza 10 maggio. L’obiettivo è tornare alla dimensione pre-Covid".