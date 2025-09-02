Caccia, il ritorno delle doppiette: "Spari vicino alle case". 100 divise per i controlli

È tornata ufficialmente la stagione venatoria. Ieri, con la riapertura della caccia in Emilia-Romagna e in altre Regioni, le prime doppiette si sono fatte sentire già dalle prime ore del mattino. Nell’entroterra riminese, il risveglio di alcuni residenti è stato salutato dal rumore dei fucili, con gli spari che si sono sentiti anche a ridosso dei centri abitati. Non sono mancate le segnalazioni: decine le telefonate e i messaggi circolati sui gruppi di quartiere per denunciare situazioni considerate pericolose. "Questa mattina alle 6, il quartiere si è svegliato tra gli spari - spiega un riminese che abita a San Lorenzo Monte –. Diversi individui, nei campi adiacenti le case e il cimitero, imbracciando i loro fucili, erano a spasso per i campi, sparando a quegli ormai quattro passerotti rimasti. Ciò che ha allarmato tutti, anche sul gruppo WhatsApp del quartiere, è stata l’estrema vicinanza alle case e l’eccessivo sparare. Si sono sentiti anche colpi ripetuti molto ravvicinati, quasi come delle raffiche. La domanda se questa pratica sia ancora da proseguire penso sia lecita, soprattutto in zone che anni addietro erano considerate di campagna, ma ora sono a tutti gli effetti densamente popolate di famiglie e bambini".

Per garantire sicurezza e rispetto delle regole, sono già entrati in campo i controlli sull’attività venatoria. A vigilare ci sono la Polizia provinciale e i carabinieri forestali. In campo, in tutto il Riminese, ci sono quattro agenti e un ispettore della Polizia provinciale, affiancati da circa 90 guardie venatorie volontarie che ogni giorno si alternano sul territorio, coordinate dalla stessa Polizia provinciale.

Il loro compito è duplice: da un lato garantire il corretto svolgimento dell’attività venatoria, dall’altro tutelare la fauna selvatica e la sicurezza ambientale. Le verifiche si protrarranno per tutta la stagione, fino a gennaio, in modo da assicurare legalità ed equilibrio tra i diversi interessi in gioco.

Resta in vigore, a Rimini, l’ordinanza che vieta la presenza di doppiette lungo il percorso naturalistico del Marecchia fino al 31 gennaio prossimo. In quella fascia, larga cinquanta metri a destra e sinistra del corso d’acqua, è vietato sparare, attraversare il percorso con armi cariche o dirigere i colpi in modo che la traiettoria possa interessare i passanti. Restano esclusi solo gli appostamenti fissi regolarmente autorizzati.