Il ritorno di Amati:: "Canto senza filtro"

La sensibilità, la classe, il senso dell’armonia di Andrea Amati, cantautore di Rimini che ha già all’attivo tre album, si manifesta Passo dopo passo. È proprio questo il titolo del nuovo disco, che l’artista presenterà in un concerto a Santarcangelo, il 7 dicembre al Supercinema (inizio alle 21), insieme ai musicisti Stefano Zambardino e Massimo Marches, che con Federico Mecozzi ha curato anche la le musiche dell’album, in uscita l’1 dicembre. Anticipato dal singolo Senza filtro, realizzato in collaborazione con la Tsck Records di Rimini, Amati entra nella canzone col suo stile inconfondibile, caratterizzato da parole mai banali e da versi ricercati e pieni di senso. "Sono cresciuto con la musica che ascoltavano i miei genitori – racconta Amati – La canzone d’autore italiana mi è entrata nelle viscere, ma poi ho spaziato nell’ascolto, dalla classica al rock, da Keith Jarrett ai Radiohead. Però quando ho imparato a scrivere, copiando i testi di Titanic di De Gregori, forse il mio destino era già segnato".

Sul nuovo singolo spiega Amati: "Senza filtro racconta la fragilità umana in maniera autentica e schietta. L’invito è prendere consapevolezza che non è sempre possibile avere una risposta a tutto. È il primo brano che ho scritto del disco e fin da subito, quando ancora non esistevano tutte le altre canzoni, è stato il punto di partenza di tutto il progetto. Dal primo arrangiamento ho avuto chiaro in testa che sarebbe stata la prima canzone ad essere pubblicata. È un brano che mi rappresenta più di altri. Presentarsi ’senza filtro’ appartiene in modo diffuso alla mia attuale fase musicale". Con la fotografia di Enrico De Luigi, ce insieme ad Enrico Giannini ha curato il videoclip di Senza filtro, il cantautore riminese (che aprì nel 2018 il tour estivo dei Nomadi), si appresta a mettere un altro importante tassello nella sua carriera, mettendosi a nudo con le sue incertezze, i suoi limiti e la consapevolezza di ciò che lo rende unico.

Rosalba Corti