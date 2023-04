Il ritorno di Ecomondo Gli stati generali dell’economia verde si riuniscono in Fiera

Sei macroaree tematiche, un unico ecosistema per la transizione ecologica. Ecomondo, il salone internazionale dedicato alle tecnologie industriali e ai servizi per l’economia circolare, aprirà i battenti dal 7 al 10 novembre prossimi in Fiera a Rimini. Dalla valorizzazione dei rifiuti in risorse alla rigenerazione dei suoli e degli ecosistemi agro-forestali e alimentari, dall’energia ottenuta dalle biomasse all’uso dei rifiuti come materie prime seconde: queste alcune delle sfide al centro della 26esima edizione della manifestazione. E ancora: l’intero ciclo idrico integrato e il monitoraggio ambientale, la tutela dei mari e degli ambienti acquei nella loro funzione essenziale per il sostentamento alimentare e le attività economiche dell’uomo. Sono alcuni dei segmenti in cui si articolerà l’esposizione curata da Ieg, nel corso della quale saranno presentate al mercato le più innovative tecnologie per la competitività sostenibile.

Per la prima volta nella sua storia, Ecomondo occuperà l’intero quartiere fieristico di Rimini, dopo che le energie rinnovabili hanno trovato con K.Ey, svoltasi a marzo, la loro autonoma collocazione nel calendario degli expo di settore. A Ecomondo 2023 saranno due i settori in particolare evidenza: Water, dedicato all’acqua, e la nuova edizione di Sal.Ve. Nel primo i visitatori troveranno l’intera filiera delle risorse idriche: dalla captazione fino alla restituzione e riuso, con un accento sulla "digital transformation", oggi elemento chiave per migliorarne la gestione. In quest’area saranno protagoniste le principali utility nazionali ed internazionali, le associazioni di categoria, tra cui Utilitalia, con un calendario di seminari. Nell’area biennale Sal.Ve, organizzata in partnership con Anfia, i principali marchi costruttori espongono i veicoli per i servizi ecologici di raccolta e smaltimento dei rifiuti e della nettezza urbana; e all’esterno i test drive.

Forte spinta, infine, all’internazionalità.