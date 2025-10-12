Il ritorno di Filippo Malatesta: "Altolà: ecco il mio nuovo album"

Dopo cinque anni il cantautore Filippo Malatesta è tornato. Su tutte le piattaforme è uscito il nuovo singolo Altolà chi va là del noto cantautore riminese. Il primo singolo di 10 inediti che compongono il nuovo album Bipolare, il sesto della sua carriera, in arrivo a fine novembre. "Sono molto contento di com’è venuto questo nuovo lp – dice Malatesta – È stato un lavoro lungo. Testi e arrangiamenti sono tutti miei. Ringrazio Marco Giorgi, direttore dell’etichetta discografica Yourvoice Records, Cristian Bonato per il mixaggio, Tommy Graziani per le batterie, Alessandro Pagliarani per i fiati".

Sono brani prodotti in tutti questi cinque anni?

"Diciamo che negli ultimi due ho avuto più tempo libero per fermarmi a scrivere".

Parla di ciò che è accaduto nel suo locale Vinkanto a Villa Verucchio, distrutto da un incendio?

"Sì. Sono due stagioni che siamo operativi solo per l’estate, visto che la parte del locale in muratura dev’essere ricostruita. E così quando siamo chiusi con il locale, metto in fila un sacco di idee. Canzoni che ho ripreso, trasformato. Ne è venuto fuori un album di 11 brani, 10 inediti e una cover, cosa che faccio sempre".

Quale sarà questa la cover?

"Venderò di Edoardo Bennato. Il cantautorato che amo è quello che fa riflettere le persone".

Il suo nuovo singolo ‘Altolà chi va là’ è già un brano che smuove gli animi.

"Nasce dalla lettura del saggio ‘Costruire il nemico’ di Umberto Eco. Sono da tanti anni appassionato di sociologia, grazie a mia moglie. Questo libro mi ha fatto riflettere sulle tante contraddizioni delle nostra società. Di come creiamo sempre dei nemici da soli, per sentirci più forti. Pensiamo a tutte le minoranze. Personalmente credo che la cosa fondamentale, in ogni situazione, sia il confronto. Lo scambio di opinioni è fondamentale. Chi non la pensa come te può trasmetterti sempre qualcosa di giusto".

Il brano è su tutte le piattaforme?

"Sì, è già disponibile anche un videoclip su Youtube dove ho coinvolto una 70ina di persone, tra loro fan, familiari e amici".

E l’album ‘Bipolare’ di cosa parla?

"All’interno ci sono brani molto diversi tra loro e spontanei. In passato tendevo a censurarmi di più".

Degli inediti qual è il suo preferito?

"Il primo singolo e poi Neanche noi siamo angeli, King Kong e Povero Figlio. Non vedo l’ora di farli ascoltare al pubblico".

Quando?

"Stiamo ultimando la promozione. I primi di dicembre ci sarà un live al teatro degli Atti".

Il locale Vinkanto invece quando riaprirà tutto l’anno?

"In inverno partiranno i lavori. Speriamo di essere pronti già la primavera prossima".

