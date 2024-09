Il ritorno di Kelly Joyce in tv: "Mi sento ’Tale e quale’ alle stelle della musica"

Una voce riminese a Tale e quale show. L’artista riminese – nata a Parigi – Kelly Joyce fa parte del cast della nuova edizione del programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti. In gara con lei anche Justine Mattera, Giulia Penna, Amelia Villano, Carmen Di Pietro, il comico Roberto Ciufoli, i cantanti di Amici Verdiana Zangaro e Thomas Bocchimpani, gli attori Massimo Bagnato e Feysal Bonciani e Simone Annicchiarico, figlio di Walter Chiari. Venerdì Kelly Joyce ha conquistato la giuria, formata da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi, stupendo con la sua interpretazione di Shirley Bassey nel brano Goldfinger. La cantante riminese, madre di due bambine, è conosciuta a livello internazionale per il successo arrivato nel 2000 con la canzone Vivre la vie, hit che ha scalato le classifiche di tutta Europa.

Com’è arrivata per lei la proposta di Tale e quale show?

"Ho una squadra di persone che mi segue per spettacoli teatrali e progetti artistici. Da qui l’idea di provare a vivere questa esperienza. Ho fatto il provino e sono stata presa, con mia grande sorpresa. Mi sono trasferita a Roma con la bimba più piccola, ma ogni fine settimana rientro in Romagna per stare con il resto della mia famiglia".

Fin dalle prime esibizioni si è cimentata con la musica black...

"Sì. Imito le stelle della scena musicale black internazionale. Spazierò attraverso vari generi, ci saranno delle belle sorprese".

Oltre al ritorno in tivù, a cosa sta lavorando?

"Sono in uscita con dei nuovi singoli. Sicuramente cercherò di vivere questa esperienza televisiva al massimo e di coltivare ancora di più la mia vita artistica".

Il sogno della carriera che vorrebbe realizzare?

"Mi piacerebbe fare un tour teatrale accompagnata da un’orchestra filarmonica. Io non mi fermo mai".

Rita Celli