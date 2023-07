Il ritorno di Mattarella Grandi nomi al Meeting Il Presidente ospite dell’ultima giornata

IIl ritorno di Sergio Mattarella a Rimini. Sarà proprio il Presidente della Repubblica il protagonista della giornata finale del Meeting. Mattarella sarà in Fiera il 25 agosto, ospite dell’incontro più atteso di questa 44esima edizione della kermesse di Cl. La conferma è arrivata ieri a Roma, dove Bernhard Scholz, il presidente della Fondazione Meeting, ha presentato ospiti e programma di questa edizione.

Mattarella già nel 2016 fu ospite del Meeting. In quell’occasione il Presidente, che aveva aperto la manifestazione, era arrivato la sera prima al Grand Hotel, ma aveva evitato visite alla città dirigendosi direttamente in Fiera. Da allora Mattarella è tornato altre volte a Rimini: per il teatro Galli, per i 50 anni della comunità Papa Giovanni XXIII. E questa volta, in occasione dell’intervento al Meeting (previsto a mezzogiorno), il Presidente potrebbe decidere di fare un breve tour in centro storico e magari visitare il Museo Fellini. Ad prire la kermesse di Cl, domenica 20 agosto, sarà il cardinale Matteo Maria Zuppi. Il presidente della Cei alle 11 celebrerà la messa in Fiera, poi sarà uno dei protagonisti dell’incontro inaugurale dal titolo Fratelli tutti. Testimonianze di un’amicizia operativa sulle orme di Papa Francesco, in cui si parlerà di pace tra i popoli e di fraternità sociale. Sarà l’occasione per ascoltare dal vivo la testimonianza di Zuppi, dopo la missione di pace compiuta dal cardinale in Ucraina e in Russia. E sempre nel giorno inaugurale è atteso il tradizionale messaggio del Pontefice.

Ma il Meeting anche quest’anno sarà il salotto estivo della politica italiana. A Rimini, dal 20 al 25 agosto, ’sfilerà’ mezzo governo. Attesi dieci ministri, mentre non ci sarà la premier Giorgia Meloni. Quest’anno non è stata invitata e il motivo l’ha spiegato ieri lo stesso Scholz: "Per tradizione, quando al Meeting è presente il capo dello Stato non invitiamo il presidente del consiglio e viceversa". Niente Meloni quindi, ma l’esecutivo sarà ben rappresentato a Rimini: già confermata infatti la presenza dei ministri Tajani, Salvini, Schillaci, Giorgetti, Pichetto Fratin, Calderone, Roccella, Valditara, Urso e Fitto. Tajani, che ha voluto mandare ieri un messaggio per ribadire come "la collaborazione tra il ministero degli Esteri e il Meeting va rafforzandosi ogni anno di più", sarà uno degli ospiti della tavola rotonda che la kermesse di Cl dedicherà all’Africa. Tanti anche i viceministri, i sottogretari e i governatori attesi alla manifestazione di Cl, insieme a imprenditori, manager, cardinali e intellettuali. Ma i giorni del Meeting, come da tradizione, saranno accompagnati anche da numerosi spettacoli e mostre. Primo appuntamento il 20, al teatro Galli: in scena Sergio Rubini con lo spettacolo Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano.

Manuel Spadazzi