Il ritorno di Mohican, atto terzo: "Spettacolo amato dal pubblico"

Il ritorno di Mohican. Atto terzo. Già, perché anche oggi – come nelle precedenti domeniche di novembre (16.30) – al teatro Leo Amici del lago di Monte Colombo andrà in scena lo spettacolo firmato da Carlo ed Emanuele Tedeschi e che ha come protagonista Francesco Troilo di Carlo. Un successo che valica i confini della Romagna. Basti pensare che a Catania, a metà ottobre, oltre 4mila spettatori hanno tributato agli attori sul palco una standing ovation. Un po’ la stessa ‘reazione’ che Mohican original musical ha generato nelle prime due repliche a Monte Colombo. "Il segreto? Prima di tutto – spiega l’autore Carlo Tedeschi, regista che ha firmato in quarant’anni di carriera oltre 20 spettacoli riscuotendo consensi in Italia e all’estero – questa è una storia vera. Il testo è stato scritto con onestà e sincerità. Gli attori fanno altrettanto nell’interpretazione. E parliamo di valori, come la pace e l’uguaglianza tra i popoli".

Troilo di Carlo, già in tv a Tali e Quali su Rai Uno e in passato in scena al teatro Metastasio di Assisi nelle vesti di San Francesco in Chiara di Dio per 10 anni in pianta stabile – quest’ultimo è lo spettacolo che ha fatto scoccare la ‘scintilla’ tra lui e Tedeschi – torna a interpretare uno dei suoi ruoli più riusciti, mescolando danza, canto e recitazione. In scena oltre 40 artisti, con 200 costumi, 20 cambi di scena e quasi 3 ore sul palco. "Si tratta – osserva l’attore – di un musical che riesce a catturare l’attenzione del pubblico di diverse generazioni, giovani compresi. Nel messaggio di speranza che nasce come risposta a conflitti e discriminazione sta l’attualità di Mohican. In scena ci sono anche bambini e ragazzi dell’accademia del lago di Monte Colombo".

Lo spettacolo, produzione di Teatro Leo Amici in collaborazione con la compagnia Rdl, tocca i temi del colonialismo di fine Ottocento e inizio Novecento nel Nuovo mondo, la sopraffazione dei nativi americani, il ruolo della donna e il suo essere considerata proprietà della famiglia o del proprio gruppo di riferimento quale merce di scambio per matrimoni di interesse. Di converso, esalta la forza delle donne che sanno resistere e incontrarsi tra esse in nome della solidarietà e di valori condivisi. Gli stessi che Mohican racconta ed esprime nei fatti con alcuni esploratori, ritrovando poi l’amore perduto. La storia d’amore e d’indomabile forza d’animo fa da sfondo. Le musiche sono a cura di Emanuele Tedeschi. Le repliche erano programmate inizialmente solo per le quattro domeniche di novembre, ma andranno avanti fino al 17 dicembre con una replica anche il primo gennaio e dal 7 gennaio di nuovo ogni domenica fino a marzo. Al lago di Monte Colombo – dicono Tedeschi e Troilo di Carlo – arrivano spettatori non solo della provincia di Rimini, ma anche di altre regioni". Tutti per ammirare Mohican.

Info e prenotazioni: teatro Leo Amici, 345 8045807.

Giuseppe Catapano