Il ritorno di Nadia Rossi: l’ex consigliera Pd diventa la nuova presidente di Anthea

Si rivede Nadia Rossi. Dopo la mancata ricandidatura, l’ex consigliera regionale Pd è stata nominata nuova amministratice di Anthea, società partecipata che si occupa del verde e della manutenzione a Rimini e in altri comuni. Rossi fino a pochi mesi fa sembrava destinata alla poltrona di presidente di Acer (l’agenzia casa che gestisce gli alloggi popolari). Ma alla fine resterà al timone di Acer Claudia Corsini. Per Rossi invece ora si spalancano le porte di Anthea. La sua nomina è stata ufficializzata l’altra sera dal sindaco Jamil Sadegholvaad in consiglio comunale.

Per Nadia Rossi, che aveva fatto buon viso a cattivo gioco dopo aver capito che il Pd avrebbe puntato su altri per le candidature in Regione, un ritorno importante in una società che si occupa di tanti cantieri e servizi. "Ringrazio il sindaco di Rimini, così come gli altri comuni soci che hanno sostenuto e votato la proposta della mia presidenza. Mi metterò subito al lavoro – assicura lei – A stretto giro intendo incontrare tutti per condividere visioni e strategie di azione, per creare la sinergia necessaria ad affrontare insieme le sfide di oggi e domani. L’ottica sarà sempre la stessa: la tutela dell’ambiente, lo sviluppo lungimirante e sostenibile". "Per me – conclude Rossi – è un onore e un orgoglio tornare a servizio della comunità e a prendermi cura del territorio, in modo diretto e operativo, come mi piace fare. A maggior ragione in una realtà importante come Anthea, in crescita grazie alla dedizione e alla competenza delle persone che ne fanno parte. Ringrazio Carlotta Frenquellucci, che continuerà a seguire i progetti avviati".