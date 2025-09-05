Il ritorno di Vasco a Rimini accende i cuori. Sarà qui la data zero del tour dell’anno prossimo

Vasco Rossi torna a Rimini: sarà la data zero del tour 2026. Il rocker di Zocca ha scelto la città romagnola e il sindaco Jamil Sadegholvaad, in un post sui social, esulta: "Vasco, la nostra relazione continua!". L’ultima volta di Vasco a Rimini era stata il 2 giugno 2023 (foto), per un concerto che aveva richiamato migliaia di fan da tutta Italia. L’apertura ufficiale del tour dell’anno prossimo è prevista il 5 giugno a Ferrara, ma il debutto sarà proprio in Romagna, con uno spettacolo che si preannuncia già memorabile. Non ci sono ancora conferme ufficiali sulla location, ma è facile ipotizzare che, come due anni fa, il palco venga allestito allo stadio Romeo Neri, in prossimità del ponte del 2 giugno. Il tour 2026 proseguirà poi con le date ufficiali, già annunciate: quindi il 5 e 6 giugno a Ferrara e il 23 e 24 giugno ad Ancona.