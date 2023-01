Il ritratto di Adele per gli studenti

È in programma stamattina alle 10, al teatro Galli, la replica per le scuole di ‘Il ritratto di Adele’. Lo spettacolo è presentato da Aulòs Compagnia Giovani Danzatori per il Giorno della memoria in collaborazione con Alcantara e Rimini Classica. L’obiettivo è narrare attraverso la danza, la musica, i colori la storia di una donna coraggiosa, di un prezioso dipinto strappato nella furia del regime nazista, di una lunga battaglia legale e di una vittoria che restituisce un risarcimento solo simbolico ad una sofferenza indicibile che ha strappato le vite e la dignità ad un popolo. Lo spettacolo si ispira a una storia realmente vissuta da Maria Altman.