Il rock duro infiamma il Parco degli artisti con gli anni Settanta delle band ribelli

Il rock, quello duro dei Guns n’ Roses e dei Led Zeppelin, è stato celebrato in tutte le sfumature. Al Parco degli Artisti di Rimini, domani alle 21, spettacolo musicale dal titolo Once upon a rock, protagoniste le voci di Corrado Peluso, Mario Mosca e Lorenzo Giovagnoli. Brani storici degli ACDC, dei Guns n’ Roses e di Van Halen, che negli anni hanno regalato al pubblico canzoni iconiche. Gli anni ripercorsi nel concerto sono quelli che vanno dai 70’ dei Deep Purple agli anni 90 dei Guns n’ Roses, anni in cui la musica rock aveva con se il senso della ribellione, caratterizzato dalla prevalenza della base ritmica sulla melodia, anni che hanno visto fiorire in tutto il mondo band storiche. La prevendita dei biglietti è disponibile su: www.liveticket.itriminiclassica.