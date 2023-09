Il rombo della MotoGp In 141mila nel circuito Tribune e alberghi tornano a riempirsi

di Andrea Oliva

Oltre 141mila spettatori a Misano tra venerdì e ieri. Il Gran premio di San Marino e della Riviera di Rimini è tornato a calamitare le folle come prima della pandemia. Ma ha fatto anche di più, riuscendo a riavvicinarsi ai risultati di pubblico che la MotoGp garantiva grazie alla presenza e al carisma di Valentino Rossi, la cui marea gialla riempiva prati e tribune. Il weekend misanese è tornata a macinare record grazie anche ai 40mila che, sabato, hanno affollato l’autodromo per non perdersi la Sprint race. Merito anche di Marco Bezzecchi, secondo nella Sprint race di sabato e anche nell’infuocata gara di ieri (dominata dalle Ducati) nonostante una mano malandata, che ha riacceso la passione di tanti riminesi. Ma la maggioranza degli spettatori presenti in circuito, stando ai dati raccolti dagli organizzatori, si è fatta più di 300 chilometri per vedere la MotoGp. Tradotto: la eco del Motomondiale è ancora forte, come si sono fatti sentire i 79mila che ieri hanno affollato prati e tribune.

"Abbiamo trasmesso un segnale di straordinaria vitalità da un territorio che, intorno alla passione per le corse e a un distretto industriale di valore mondiale espresso dalla motor valley, ha consolidato eventi capaci di valorizzare la destinazione turistica – spiegano gli organizzatori – Il successo di pubblico ha aspetti di ulteriore soddisfazione se si considera poi che circa il 65% dei biglietti acquistati in prevendita è stato comprato in luoghi distanti in media almeno 300 chilometri da qui". Questo ha portato "a un evidente richiesta di pernottamenti in Riviera". Negli hotel è andata molto bene, a Misano e anche a Rimini, Riccione, Cattolica. A rendere il weekend della MotoGp ancora più dolce i tanti eventi collaterali che hanno animato la Riviera e San Marino. "Abbiamo avuto riscontri di soddisfazione – continuano gli organizzatori – dal sistema dell’accoglienza. Ci sono le premesse per un’ulteriore crescita nelle prossime edizioni". Esulta anche il presidente della Regione Stefano Bonaccini: "La MotoGp chiama, Misano e tutta la Riviera di Rimini rispondono".

Festa grande nel circuito e non solo. Il Gran premio sta cercando di attirare un pubblico sempre più ampio E la maratona di deejay sabato sera, con il party ’Memorabilia’ a cura del Cocoricò, ne è stato un esempio: al kartodromo hanno ballato 20mila ragazzi. Un popolo forse diverso da quello che ama la velocità e le corse, e che magari tornerà nel 2024 anche per la MotoGp. Intanto la prima edizione della festa ha soddisfatto appieno gli organizzatori del Gran premio.