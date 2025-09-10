Il rombo delle moto incontra i miti. Sul red carpet sfilano i grandi . Agostini, Rossi, Stoner e tanti altri

La parata delle leggende. Il red carpet in piazza Cavour accoglierà domani dei veri miti del motociclismo mondiale. Sono attesi tra gli altri Giacomo Agostini, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Casey Stoner, Kevin Schwantz, Dani Pedrosa e Freddie Spencer. Messi insieme, diventa difficile contare i mondiali vinti nelle varie classi del motomondiale in decenni di sfide e vittorie rimaste nella memoria di milioni di tifosi. Sarà il momento che darà idealmente il via al lungo weekend dei motori al Misano world circuit quando in pista cominceranno a fare sul serio i piloti in Moto3, Moto2, ed infine della classe regina, la MotoGp. Ma prima l’appuntamento imperdibile nel cuore del centro storico di Rimini con la sfilata sul tappeto rosso in piazza Cavour aperta al pubblico e gratuita. Sarà una sorta di anteprima dell’evento privato ‘MotoGp iconic’ che gli organizzatori del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini hanno organizzato dopo la passerella.

Visto l’antipasto, il weekend non potrà che proseguire con adrenalina e spettacolo a tutto gas. Venerdì, per tutta la serata a partire dalle 21,15, il lungomare Claudio Tintori si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto con musica, show e spettacolari esibizioni di freestyle, in occasione della Red Bull Riders Night. Sarà un Moto-show notturno che partirà con un Opening Show di bici e freestyle, ma il clou della serata sarà intorno alle 23 quando piloti professionisti si esibiranno in evoluzioni aeree, acrobazie e backflip. Il sabato ed anche la domenica, quando si disputeranno le gare in circuito, piazzale Fellini diventerà il luogo destinato ai più piccoli. Il Motoclub Pasolini ha organizzato un evento per bambini e bambine. A partire dai sei anni di età, i bambini avranno la possibilità di salire in sella a una minimoto con esperti istruttori federali e personale qualificato del Motoclub a seguirli. L’organizzazione fornirà tutta l’attrezzatura necessaria, dalle minimoto ai dispositivi di sicurezza. Le attività si svolgono dalle 9,30 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Andrea Oliva