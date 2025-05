Il Rotary dona cinque tablet agli studenti del ’Tonino Guerra’

Un nuovo dono del Rotary club Novafeltria - alto Montefeltro ai ragazzi dell’istituto Tonino Guerra. Dopo aver contribuito (mesi fa) ad aiutare un giovane atleta in difficoltà economiche a proseguire la sua carriera sportiva, il Rotary ha donato 5 tablet alla scuola. In occasione della consegna la presidente del club Giuliana Lucarini e il consigliere Guglielmo Poggioli hanno incontrato il dirigente Francesco Tafuro, docenti e studenti, parlando della realtà del Rotary e delle sue attività e finalità. "L’uso dei tablet è importante per un moderno insegnamento – dicono i professori – I dispositivi sono un importante supporto all’apprendimento, soprattutto per i ragazzi che provengono da realtà culturali e formative diverse". Alla cerimonia di consegna dei tablet, una delegazione di ragazzi. "Ringraziamo il Rotary per l’opportunità – ha detto a nome di tutti la portavoce Karina Andryushchenko – Questi tablet sono davvero importanti".