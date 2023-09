Il rugby ‘entra’ nella Polisportiva

L’universo sportivo riccionese si amplia con una nuova associazione. Si tratta della Riccione Rugby Club, che per la prima volta introduce in città questo sport di squadra. Oggi si tiene il primo di quattro ‘Open day rugby 4 Ki’, l’appuntamento è per le 16 in viale Monterosa 60, sul retro dello stadio del nuoto. La nuova realtà, seppure di recente formazione è già affiliata alla Federazione italiana rugby e alla Polisportiva Riccione. Lo conferma il presidente Luca Di Dio, promotore di questa compagine sportiva con Marco Orsini, Pierpaolo Gambuti e Mirco Ruggeri. Tra i sostenitori Paolo Massarente.