Ha tenuto banco nei quaranta minuti in cui è stato ascoltato dai giudici. E ha ricordato i bei tempi, quando lui era il re degli yacht di lusso. Giulio Lolli l’altra mattina virtualmente è tornato a Bologna. Per l’esattezza l’ex patron di Rimini Yacht è stato ascoltato come teste, in videoconferenza dal carcere calabrese dove è attualmente detenuto dopo l’espulsione dalla Libia dove era stato condannato all’ergastolo. Il processo che lo vedeva nei panni del teste e non dell’imputato era quello della bancarotta proprio della Rimini Yacht con i 12 imputati ( tra i quali un riminese difeso dall’avvocato Piero Ippoliti) che avevano presentato Appello dopo le condanne di primo grado. E tutti hanno voluto ascoltare la ’verità’ di Lolli che, nel primo processo, era latitante.

"Io ho sempre aiutato gli amici in difficoltà – ha specificato – ho fatto dei bonifici quando mi è stato chiesto perché qualcuno non riusciva a pagare le rate del leasing. Per me versare 40mila o 100mila euro non era un problema. Guadagnavo 40mila euro al mese e non mi facevo certo problemi a spenderli. Se poi c’era da aiutare un amico, non mi sono mai tirato indietro. Da qui i vari bonifici che ho girato. Ma non chiedetemi esattamente le cifre, quelle non le ricordo bene".

Lolli poi ha raccontato della sua vera e propria ossessione, oltre alla bella vita legata ai soldi: le barche. "Le barche sono la mia droga: quando ne hai una, ne vuoi subito un’altra, ancora più grande. Ho sempre agito così, volevo la più grande e la più bella". Così un modello da 700mila euro per lui, per il Pirata Lolli era quasi da "pezzente". E’ entrato poi nel dettaglio di come funzionavano le società di leasing, delle barche vendute anche più volte per mantenere l’esclusiva in un modo d’oro e privilegiato come quello degli yacht. Poi i ricordi sono finiti e per Lolli è arrivato il momento di tornare alla dura realtà: non più quella da milionario con soldi a palati e bellissime donne, ma semplicemente dietro le sbarre di un carcere calabrese con sulle spalle anche l’accusa di terrorismo. "Sto per concludere il mio libro", ha annunciato prima di chiudere il collegamento.