Il ruolo dei Piccoli Stati e la diplomazia: il ministro Beccari sale in cattedra all’università

Il segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari, ha preso parte alla conferenza su "Piccoli Stati e diplomazia" al Campus di Forlì della Scuola di Scienze internazionali e diplomatiche dell’Università di Bologna. L’evento inaugurale del ciclo di incontri organizzati dall’Alma Mater su "Come sarà il mondo di domani?" è stato introdotto dal coordinatore del corso di laurea in Scienze internazionali e diplomatiche, Francesco Raschi, e moderato dal professor Michele Chiaruzzi, alla presenza di numerosi studenti. "L’incontro ha rappresentato l’opportunità – dicono dagli Esteri – di illustrare e condividere l’esperienza internazionale della Repubblica di San Marino, ma anche di spiegare l’importanza della diplomazia per gli Stati di modeste dimensioni. Difatti, la diplomazia rappresenta un bene inalienabile per la politica estera sammarinese". Il Segretario Beccari ha rimarcato che San Marino "difende costantemente i propri principi nel sostegno dei diritti umani, del diritto internazionale e delle libertà fondamentali. Ciò spiega l’importanza della coerenza rispetto a tali valori e la necessità di preservarli". La ’lezione’ è stata "un’occasione di un confronto attivo per riflettere sulle sfide diplomatiche passate e presenti, sul significato della sovranità, sui concetti della diplomazia". A tal proposito il ministro Beccari ha rimarcato la dimensione umana e relazionale, sollecitando gli studenti a coltivare una qualità principale: l’empatia.