Il ruolo della AI nella fotografia

L’impatto dell’Intelligenza artificiale sul mondo dell’arte e delle immagini. Martedì alla Biblioteca comunale di Riccione alle 21, si terrà la conferenza tenuta dal fotografo Saro Di Bartolo dal titolo: ‘Intelligenza artificiale e fotografia: true or fake?’. "Mi sono avvicinato all’IA già da tempo e tra le mie prime sensazioni vi sono state stupore misto a paura. Stupore per la potenza dello strumento e paura per gli abusi artistici e sociali che ne possono derivare – dice Di Bartolo -. La prima conclusione a cui sono giunto è che siamo davanti a un cambiamento epocale in evoluzione esponenziale".