Il ruolo dell’Italia in ‘Iter’

Il progetto Iter (acronimo di Thermonuclear experiment reactor) è un progetto internazionale, di grande complessità, che prevede l’investimento di enormi quantità di denaro. Vi partecipano un consistente numero di nazioni. Esse collaborano alla riuscita dell’esperimento che ha come proposito quello di dimostrare che la fusione su larga scala è possibile. Si tratta di un reattore sperimentale funzionante con combustibile a base di deuterio-trizio con il quale si auspica, un domani, sia possibile produrre enormi quantità di energia in maniera sicura e sostenibile. Anche l’Italia, attraverso l’agenzia europea Fusion for Energy, partecipa al progetto occupandosi soprattutto della progettazione e costruzione dei sistemi di sospensione magnetica. L’Italia non si è però limitata solo a questo, tanto che la nostra nazione ha vinto oltre il 50% delle commesse legate alla realizzazione del sistema. I programmi iniziali prevedevano l’accensione del dispositivo per il 2019 ed un costo totale di 10 miliardi di euro; nel 2009 i costi sono lievitati arrivando a 15 miliardi di euro. Il 16 giugno 2016 il consiglio direttivo ha comunicato che per la produzione del primo plasma ci vorranno ancora nove anni. Se riusciremo a dominare questa impresa avremo l’occasione di contribuire in maniera incredibile ad un futuro migliore ma soprattutto sostenibile.

Gianluca Petrini 2 D