Il ruolo sempre più importante delle istituzioni

Cosa fanno le istituzioni di Misano per prevenire la violenza di genere? Lo abbiamo chiesto alla vicesindaca, membro della commissione ‘pari opportunità’ e assessora al Comune di Misano Adriatico, Maria Elena Malpassi. Alle nostre domande, abbiamo avuto delle risposte che fonderanno il nostro contributo al mondo che vogliamo. Il Comune – ci ha riferito la vicesindaca – si adopera in attività di informazione, educazione e sensibilizzazione. Sul nostro territorio l’azione congiunta del centro antiviolenza, forze dell’ordine, servizi sanitari e pronto soccorso svolgono un ruolo fondamentale. Il Comune, inoltre, porta avanti iniziative nelle scuole, così da formare ragazzi e ragazze al rispetto dell’altro e all’importanza di relazioni sane. La vicesindaca ha affermato che l’amministrazione comunale di Misano continuerà ad impegnarsi, cercando di rendere il paese un posto più sicuro per le cittadine dando supporto, protezione e speranza a chi ne ha bisogno. Negli ultimi 10 anni il numero delle vittime di violenza è in aumento: in Italia viene uccisa una donna ogni due giorni. Le parole di Malpassi ci hanno reso consapevoli che la prevenzione e l’attenzione da parte delle istituzione nei confronti dei giovani della nostra generazione rimane l’unica vera ‘arma’ per cambiare le cose.

Anfuso Ginevra Noel, Fida Cavaliere, Iulia Evtodii, Sofia Guglielmi , Cristian Salvatori, Carolina Vernocchi