Il sabato sera dei missionari

Sarà un weekend all’insegna della spiritualità. Sono in arrivo trenta missionari che nella chiesa Gesù Redentore, in viale Dante a Riccione, oggi alle 21 parteciperano alla messa rock. Finita la cerimonia i missionari scenderanno in strada per invitare i ragazzi a pregare. Domani alle 9 nella chiesetta di San Giuseppe messa di ringraziamento e mattinata in spiaggia. Come ricorda don Franco Mastrolonardo "l’iniziativa viene proposta a vent’anni dalla prima evangelizzazione di strada e di spiaggia. Nel 2003 erano state coinvolte le comunità parrocchiali di Riccione e Cattolica con oltre 250 missionari giunti da tutta Italia.