Il salmone reale e i rischi di estinzione

Il salmone reale (Oncorhynchus Tshawytscha) vive principalmente nel Mar del Giappone e nei pressi dell’Alaska: sta scomparendo. Scienziati e biologi stanno studiando le cause di questo fenomeno. I salmoni reali sono preda di molti pescatori. Questa potrebbe essere la prima causa dello sterminio. Dopo la nascita discendono i fiumi, ma quando si devono riprodurre li risalgono. È in questo tragitto che diventano vittime di predatori naturali come il luccio. Che potrebbe rappresentare un’altra causa. Altro pericolo per i salmoni sono gli orsi: il periodo di migrazione dei salmoni coincide con il periodo antecedente il loro letargo, così se ne cibano a grandi quantità, perchè la carne contiene elevate quantità di grassi. E ancora, vicino all’estuario dei fiumi un’ulteriore minaccia può essere lo squalo salmone. Oltre a essi, anche dei superpredatori al vertice della catena alimentare come le orche costituiscono un pericolo. Sono state viste cacciare i salmoni reali adulti, ucciderli e lasciarli in balia delle onde. Per fortuna il salmone reale non si è ancora estinto, ma sono nate delle leggi internazionale per proibirne la pesca.

Ludovico Bianchi 2ª A