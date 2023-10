Il salone La Barbieria assume due parrucchieri

Il salone La Barbieria di Santarcangelo sta cercando un parrucchiere qualificato che sia in grado di svolgere il servizio di taglio, piega, barba e trattamenti chimico-cosmetologici dei capelli utilizzando e preparando prodotti e attrezzature. Si richiede esperienza nella mansione e formazione specifica. Si propone contratto tempo indeterminato, previo periodo di prova. La seconda ricerca riguarda una persona da assumere come apprendista parrucchiere, da adibire all’accoglienza e alla gestione dei clienti, a lavaggio, asciugatura e trattamenti. È preferibile esperienza nella mansione e la frequenza alla scuola professionale estetica e acconciature. Si richiedono anche competenze informatiche di base. Per ambedue l’orario di lavoro sarà dalle 12 alle 20, lunedì giorno di riposo. Annunci rivolti ad ambosessi (L. 90377 – D. Lgs. 1982006). Entrare con Spid o Cie sul portale ‘Lavoro per te’ (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) e cliccare su "Invia candidatura" in corrispondenza della mansione di interesse.