Il salotto buono di Riccione. Palme, tecnologia e design . Viale Ceccarini cambia faccia

Pali dell’illuminazione ‘intelligenti’, palme, oasi verdi e una pavimentazione in travertino "ispirata alla sartorialità italiana" ci racconta l’architetto Francesco Ceccarelli. Il futuro viale Ceccarini vuole scrivere una nuova pagina di Riccione. Venerdì sera, all’interno della Piramide del Cocoricò davanti a 300 persone tra amministratori, autorità e cittadini è stato presentato il progetto che ridisegnerà la zona centrale della città, un simbolo che conoscono tutti, come ha detto l’assessore regionale Vincenzo Colla: "Viale Ceccarini è come la Nutella. Chi non lo conosce?".

Il cantiere partirà il 10 febbraio. Verrà interessato il primo tratto rivolto verso il mare. Fine lavori il 30 maggio in tempo per il ponte del due giugno. L’hanno chiamato Oasi, perché saranno piantate a terra palme in spazi verdi con essenze in armonia con le alberature tropicali.

Il cantiere riprenderà in autunno. Si andrà avanti così per stralci fino a quando l’intera isola pedonale sarà completata. "Il nuovo viale Ceccarini sarà un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano – riprende l’architetto Ceccarelli, dello studio La prima stanza che ha realizzato il progetto -. La pavimentazione tessuto, realizzata con materiali di pregio ispirati alla sartorialità italiana, conferirà eleganza e armonia all’intero viale. Saranno creati spazi verdi rigogliosi. Il Palo Ceccarini sarà un punto luce dal design originale e all’avanguardia, ospiterà sistemi per la diffusione sonora ed effetti visivi personalizzabili per ogni evento. Saranno installati arredi urbani sinuosi e accoglienti, pensati per invitare cittadini e turisti a vivere il viale come un luogo di relax, incontro e socialità". Per usare le parole della sindaca Daniela Angelini: "Oggi diamo vita a un sogno collettivo. Questo è un cambiamento che guarda lontano, e che renderà Riccione una città più moderna, più verde, più connessa con i suoi cittadini e con il mondo".

Il salotto di Riccione rientra nel più ampio progetto Viva Riccione, che in questa prima fase comprende anche la realizzazione di un nuovo lungomare tra percorsi pedonali, ciclabili e verde, da realizzare nella zona sud. Tra i lavori in centro e quelli sul lungomare, verranno spesi 16 milioni di euro con interventi per stralci nei prossimi anni.

I commercianti del viale hanno accolto l’inizio dei lavori quasi fosse un peso di cui liberarsi. Da decenni si parla di rifare il viale senza che dalle parole si passasse ai fatti. Il giorno è arrivato e gli operai stanno arrivando. Dal Consorzio dei commercianti un solo avvertimento: "Lasciare la porta aperta a migliorie in corso d’opera". Intanto si parte con un’opera che dovrà non solo offrire un nuovo salotto a Riccione, ma rilanciare l’immagine dell’intera città.

Andrea Oliva