Il ‘salotto’ mette il commercio in vetrina

"Quest’anno, rispetto agli scorsi segnati dalla pandemia, sta andando abbastanza bene. Siamo felici. Ci sono sia molte persone del posto che turisti ritornati per comprare i nostri prodotti". Così Erik Raspugli, titolare del negozio Centroscarpa Giorgio, dice la sua sulla stagione estiva. Un successo, figlio anche del buon rapporto instaurato tra consumatori e venditore, lì in viale dei Platani: "Il negozio, da ormai 70 anni, ha i suoi clienti fissi, italiani e stranieri. Il nostro prodotto di punta sono sempre le scarpe da jogging comode per coloro che devono passare molto tempo con le calzature addosso. In più stiamo introducendo nuovi marchi esteri noti per garantire una maggiore offerta". Anche per l’esercizio di maglieria Qualità-Convenienza-Assortimento "sta andando molto bene sia per noi che per i nostri colleghi con i quali ci confrontiamo spesso. La maggior parte di loro mi ha riferito un positivo inizio di stagione. Le temperature fresche, nelle settimane scorse, hanno invogliato molta più gente rispetto al solito a passeggiare per le vie del centro di Bellaria, soprattutto in fascia serale, e a passare nei nostri negozi a fare shopping".

Sonia Capasso, titolare del negozio alimentare Le Delizie Bakery di prodotti biologici e sostenibili, mette in evidenza che "l’alluvione del mese scorso purtroppo ha influito". L’imprenditrice di 33 anni è alla sua prima attività: "I nostri prodotti, dai bomboloni vegani alle pizze salate sono tutti a chilometro zero, sono freschi e provengono direttamente dal panificio I Fattori di Rimini. Anche il prezzo di vendita dei nostri articoli confrontandoci con i nostri colleghi del settore è equilibrato. Non è alto. Tanti turisti, che provengono anche dall’estero e incuriositi o affezionati da quello che sforniamo, si dirigono verso di noi. Sono molto soddisfatta del mio lavoro". Massimiliano Stacchini, vicepresidente dell’associazione centro commerciale-naturale Isola dei Platani aggiunge: "La stagione partita in aprile, con il periodo pasquale e i ponti, è iniziata bene. Purtroppo, poi, il periodo di maggio è stato fortemente segnato per via del maltempo e dell’alluvione. Da giugno in poi, anche grazie alla chiusura delle scuole e alla stabilità meteo, ci siamo ripresi e il turismo è ripartito". Stacchini evidenzia poi "come in tutte le aree commerciali questa fase economica non è comunque eccezionale anche a causa dell’incremento del mercato online. Sicuramente però ci sono zone turistiche molto apprezzate. La nostra clientela infatti è molto affidabile. I dati dicono che il 70% di loro ritorna a Bellaria, anche per via dei negozi".

Stacchini fa una previsione anche per il futuro: "Luglio, agosto e settembre saranno ottimi grazie agli eventi spalmati per tutta la stagione. Basti pensare che l’ultimo festival dedicato a Raffaella Carrà sarà a fine settembre". A detta di Stacchini poi "le luminarie, aeree e sui platani, che si estendono per 2 chilometri e mezzo, sono sempre molto gradite dai turisti". Turisti che provengono da molte parti di Italia ed Europa: "Molti clienti italiani vengono dalla Lombardia, mentre dall’estero provengono da Svizzera, Germania e soprattutto Francia". Una situazione, comunque, non completamente rosea: "Mancano i clienti dall’entroterra, impegnati ancora molto a risollevare le loro terre".

