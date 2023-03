Il ’salotto’ si trasforma in un giardino

Pasqua all’insegna del green a Riccione con la passeggiata in viale Ceccarini, per l’occasione trasformato in sentiero degli ulivi. Saranno 101, tanti sono gli anni di autonomia comunale della città, quelli che assieme alle essenze della macchia mediterranea decoreranno il ‘salotto’. Un asse verde che ricongiungerà due ‘oasi’, il Giardino sul mare in piazzale Roma con la sua serra, ora immerso nei profumi di mirti, lavande, corbezzoli, salvia e rosmarini, e l’installazione che intreccia verde e design sotto al gazebo in viale Ceccarini. Una cartolina inedita, a cura di e-Studio e Geat, che prenderà forma da lunedì a giovedì e che gli operatori potranno promuovere assieme agli eventi tramite mediakit. Il progetto del giardino centrale, che prevede l’uso di legno, ferro e resine per imprimere grafiche e pitture, ruoterà attorno a uno "spazio conviviale" formato da grandi panchine che guardano da mare a monte e da est ad ovest. Le luci coroneranno l’installazione che mixa design, verde e arte. Sarà Eva Germani, artista e pittrice a conferire il concept di natura e di colore al singolare progetto, che vedrà le sedute centrali del giardino mediterraneo decorate con applicazioni e inserti di pittura e resine, mentre i vasi degli ulivi saranno decorati dagli artisti di Wall&Decò, specializzata in carte da parati. Il verde sarà reso ancora più suggestivo dalle luci in movimento, grandi fiaccole e led a cura di Renzo Serafini. In piazzale Roma il Giardino d’inverno, già da Natale diventato luogo d’incontro, si trasformerà in Giardino sul mare con l’antica giostra e la sua serra che ospiterà workshop, laboratori e altre iniziative programmate da Officina creativa in particolare per i bambini. "Con la firma di Silvia Montanari di e-Studio, che è pure creatrice di Giardini d’autore, e Geat, puntiamo su bellezza e sostenibilità – osserva la sindaca Daniela Angelini –. Riccione è pronta e ha voglia di farsi ammirare in tutta la sua bellezza. Estremamente apprezzato nelle festività natalizie, il Giardino sul mare, vera e propria bomboniera affacciata sull’Adriatico, viene riproposta in versione primaverile per Pasqua e i successivi ponti".

Dall’8 al 10, nel giardino di Villa Lodi Fè, in edizione speciale tornerà ‘Lo Smanèt.¡Viva la vida!’ dedicata a Frida Kahlo (ingresso gratuito). La mostra dedicata alla pittrice messicana, a Villa Mussolini, osserverà un’apertura straordinaria e offrirà la possibilità di entrare in un set fotografico realizzato da True Emotions e dalla fotografa Margherita Cenni. Per la promozione di Pasqua e Pasquetta l’amministrazione comunale ha messo a disposizione degli operatori turistici un mediakit con la nuova grafica di Luca Sarti: riporterà eventi, spettacoli, mostre, scenografie botaniche e luminose.

Nives Concolino