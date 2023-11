Il ‘salotto’ si trasforma in un viale di luce

Nonostante il vento gelido che ha sferzato la città, centinaia di persone ieri alle 17 si sono date appuntamento in viale Ceccarini per l’accensione delle luminarie, quest’anno del tutto rinnovate. Nasi all’insù al calar del sole quando come per magia si è acceso il ‘Viale di luce’, curato da Geat su idea di Renzo Serafini con i pendenti lunghi sei metri, una quindicina per pino, mescolati ai riflessi delle luci colorate che illuminano le chiome degli alberi. Sono seguite le inaugurazioni della pista per pattinare su ghiaccio, in piazzale Roma, e della mostra retrospettiva del celebre fotoreporter Robert Capa a Villa Mussolini. Sotto il gazebo all’incrocio tra i viali Dante e Ceccarini la sindaca Daniele Angelini ha annunciato tutti gli appuntamenti natalizi, compreso lo show della notte di San Silvestro. In piazzale Ceccarini, trasformato nella "cattedrale di un sogno senza tempo" tra suoni, colori e visioni, si accenderà ‘Discoteca romantica’ . Lo speciale dancefloor sarà affidato alle performance dei dj e agli artisti che hanno contribuito a tessere la storia della città. Infine il benvenuto al nuovo anno con il tradizionale spettacolo pirotecnico.

Ieri durante l’inaugurazione condotta dal presidente di Famija Arciunesa Francesco Cesarini, e animata dalle poesie di Francesco Gabellini, la sindaca ha commentato: "L’atmosfera che regala il Natale di Riccione è sempre straordinaria. Oggi si aprono i festeggiamenti di un periodo che ci auguriamo possa essere prospero per le nostre famiglie, i nostri esercenti e i nostri albergatori. Nel poco tempo a disposizione abbiamo lavorato al massimo per rendere la nostra città attraente, calorosa e divertente: crediamo che il risultato sia molto positivo". Come tutta la Romagna, Riccione è illuminata dalla ‘Settimana delle Sette Lune’ caratteristica delle festività natalizie, concept firmato da Claudio Cecchetto, ambassador di Visit Romagna. Così da inizio dicembre una grande luna dominerà nel Giardino sul mare in piazzale Roma. Il 31 dicembre sarà sempre un raggio di luna elettrica a squarciare piazzale Ceccarini nella notte più lunga dell’anno.

Nives Concolino