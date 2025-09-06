Il ‘salotto’ vuole un "cantiere mobile"

Calzaturiero tra luci e ombre
Calzaturiero tra luci e ombre
6 set 2025
ANDREA OLIVA
Un’ottantina di operatori di viale Ceccarini hanno chiesto garanzie sui lavori.

Animi accesi in viale Ceccarini. Ieri circa 80 persone hanno preso parte all’assemblea che si è tenuta nel giardino del Rosa Maria. Sono emerse alcune proposte che il Consorzio presenterà all’amministrazione nell’incontro di lunedì, nel quale si parlerà della pianificazione del cantiere per riqualificare viale Ceccarini. "C’è molta preoccupazione - premette Maurizio Metto presidente del Consorzio -, in primo luogo per la lunghezza del cantiere. Una delle richieste che faremo sarà questa: procedere in modo serrato anche con l’ausilio di un cantiere mobile (che si sposta lungo il viale) per finire i lavori entro Pasqua, non oltre". Se non fosse possibile, il Consorzio presenterà l’alternativa: "Chiederemo che nel periodo natalizio, quello di Pasqua e i ponti primaverili, ovvero 25 aprile e primo maggio, il cantiere non solo si fermi, ma il viale venga reso accessibile per limitare i disagi". Inoltre gli esercenti chiedono un servizio di vigilanza continuo per evitare furti e altro, "fenomeni che potrebbero aumentare con il cantiere in corso". Se la presenza di macchinari e operai dovesse essere considerata troppo impattante "purtroppo ci sono monomarche pronte a chiudere, mettendo il personale in cassa integrazione. Altre attività, invece, stanno cercando spazi in altri viali per continuare l’attività in inverno".

a.ol.

