Il saluto del comandante: "Mezzo secolo tra i vigili, che onore"

Lo storico comandante dei vigili Ruggero Ruggiero (in foto) lascia la divisa dopo 47 anni di carriera nel Comune di Cattolica (dove dal 1994 è stato vicecomandante e dal 2008 comandante) e dove è entrato in servizio nel ’76. Il 1° febbraio scorso ha salutato e ringraziato tutti i colleghi alla presenza della Sindaca Foronchi, dell’Assessora Gabellini e anche delle altre forze dell’ordine, Carabinieri, Guardia di finanza, Capitaneria di Porto e don Andrea, parroco di San Pio V. Tanti i ricordi e gli aneddoti per un vigile, cattolichino di nascita, che ha vissuto quasi mezzo secolo in divisa nella propria città.

Comandante, qual è il ricordo di questi anni che conserva con maggior soddisfazione?

"La grande rivoluzione del traffico realizzata a fine anni ‘90 con l’allora sindaco Micucci, quando di fatto eliminammo tutti i semafori in città per introdurre rotatorie e rallentatori del traffico. Ci fu un calo drastico di incidenti e velocità, ed ancora oggi ne godiamo i benefici".

In tutti questi anni ha visto la città cambiare, quale consiglio si sente di dare per il prossimo futuro?

"Di proseguire nella direzione intrapresa, aumentare le zone a traffico limitato e con i limiti dei 30 km/h, per una città turistica è un vero beneficio".

La carenza di parcheggi resta un tallone d’achille per la città, lei ha delle proposte in merito?

"Credo che si debbano valorizzare i parcheggi a raso di testata, fuori dal centro città, molto comodi da raggiungere. L’attuale amministrazione sta lavorando bene in questa direzione".

E i grandi progetti di parcheggi interrati?

"Non credo molto a soluzioni con parcheggi interrati, la città ha vaste aree a raso che possono essere utilizzate al meglio".

Tra le tante proposte degli ultimi anni vi è anche l’idea di pensare ad una circolare cittadina interna a base di navette elettriche. Cosa ne pensa?

"Credo che possa essere una soluzione percorribile ma se ne devono valutare bene i costi ed i benefici".

Poi un pensiero alla propria città dove è nato e cresciuto. Per la ripresa economica e turistica quale qualità si deve mantenere?

"L’ospitalità e l’accoglienza dei cattolichini, sono la nostra gente la vera risorsa di questa città, il valore aggiunto del nostro prodotto turistico".

Una dichiarazione d’amore di chi ha visto crescere Cattolica per le sue vie e le sue piazze nell’ultimo mezzo secolo. A prenderne il testimone sarà il vicecomandante Alberto Gasparotto che è già in servizio come comandante dal primo gennaio.

Luca Pizzagalli