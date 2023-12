Il saluto di Alice dopo dieci anni da sindaca

"Santarcangelo è la sua comunità". Il suo centro storico, le sue frazioni. L’anima solidale, le sue fiere e tutte le persone che la abitano. Ed è proprio per la comunità santarcangiolese, alla cui guida Alice Parma è stata per dieci anni, che sono le parole della sindaca nel suo discorso di fine anno a preludio della consegna delle onorificenze cittadine di ieri.

"Siamo arrivati alla consegna dell’Arcangelo d’oro (poi andato a Remo Vigorelli, ndr). Ma, prima, consentitemi di prendervi qualche minuto per mio decimo discorso di fine anno – ha attaccato Alice Parma –. Non è stato facile scegliere le parole per questa giornata, che come potete immaginare mi emoziona molto. Dopo dieci anni con la fascia tricolore, tra impegno, difficoltà e per fortuna anche soddisfazioni, ho ripercorso con la mente i miei due mandati per trovare una chiave di lettura che potesse restituire il senso della strada fatta fin qui. E nel farlo mi sono soffermata su una considerazione semplice ma a mio avviso fondamentale. Quasi tutte le persone presenti in questa stanza sono santarcangiolesi, al pari delle oltre 22mila che abitano la nostra città. Tutti noi conosciamo Santarcangelo, vogliamo bene alla nostra città e ci impegniamo quotidianamente per farla brillare. Cosa contraddistingue dunque un sindaco da un comune cittadino, oltre all’ovvia responsabilità dell’amministrazione? Ve lo dico io: la possibilità, o se volete il privilegio, di osservare dall’interno quel meccanismo straordinario che fa muovere Santarcangelo, di conoscere ovviamente non tutto, ma tanto di quello che rende la nostra città una comunità di cui tutti siamo profondamente fieri".

Una fierezza con cui Alice Parma ha poi consegnato ai cittadini che si sono distinti nel 2023 le varie onorificenze comunali. Un’ultima cerimonia, valzer politico, prima delle amministrative del prossimo anno, per le quali la Parma lascerà lo scranno della guida del Comune di Santarcangelo.