Il sammarinese Baldini tra i nuovi eroi di Rai 3

Il sammarinese Simone Baldini è tra i ’Nuovi Eroi’ di Rai 3. E’ dedicata, infatti, all’atleta paralimpico del Titano la puntata di lunedì (alle 20.15) del format che racconta le grandi storie di eroismo quotidiano di cittadine e cittadini insigniti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al merito della Repubblica italiana. Baldini è l’atleta paralimpico che nel 2023, quando l’alluvione ha devastato l’Emilia Romagna, è stato in prima linea, insieme a molti volontari, per aiutare le popolazioni colpite a spalare il fango. Il suo gesto, allora, ha fatto presto il giro del web diventando esempio di solidarietà e partecipazione civile. Baldini, sin da bambino, aveva le idee chiare. Voleva diventare un vigile del fuoco proprio come suo padre. Quando aveva 16 anni, però, un virus al midollo spinale gli fa perdere l’uso delle gambe. La vita di Simone cambia drasticamente e, dopo un primo momento di sconforto, capisce che può realizzarsi anche su una sedia a rotelle. Non si pone limiti e diventa un vero atleta, collezionando innumerevoli trofei in diverse discipline. Poi quell’alluvione che sfiora soltanto la sua San Marino, ma mette in ginocchio la vicina Romagna. Non ci pensa su due volte l’atleta sammarinese e si unisce al popolo dei volontari. C’è anche lui tra gli angeli del fango. E non passa inosservato. "Mi hanno chiamato una una marea di persone – raccontò allora – E non solo quelli che mi conoscono o hanno il mio numero di telefono. Ho ricevuto tantissimi messaggi anche attraverso i social. Non credo di aver fatto nulla di speciale, non mi sento un eroe". A proporre a Simone di andare in aiuto degli alluvionati era stata la sorella della compagna. Così, si parte. E non a mani vuote. In macchina ci sono prodotti per la pulizia, ma anche cibo, acqua e materiali di cancelleria per bambini e ragazzi. Destinazione Forlì insieme a un gruppo di volontari che partiva da Pesaro. E appena arrivati a destinazione l’immagine che ci si trova davanti è catastrofica. "Un disastro – raccontò allora l’alteta sammarinese – Anche se avevo visto tante immagini in tivù, non riuscivo a credere ai miei occhi... Una volta consegnato tutto il materiale, ci siamo sparpagliati per le strade a spalare e sistemare dove c’era bisogno. In alcuni punti il fango arrivava alle ginocchia e c’erano montagne di vestiti e mobili alte un paio di metri". Un aiuto concreto ’premiato’ dal presidente Mattarella "per l’immediata disponibilità offerta alle popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna".