Il sammarinese. Nicola Muccioli nuovo presidente del Moneyval

È il sammarinese Nicola Muccioli il nuovo presidente del Moneyval. È il comitato di esperti del Consiglio d’Europa sulla valutazione delle misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Muccioli resterà in carica due anni, quindi fino al 2025. Le elezioni si sono tenute a Strasburgo. La candidatura del direttoredell’Agenzia di informazione finanziaria è stata adottata con 23 voti a favore su un totale di 32 voti, e il suo mandato avrà inizio il primo gennaio. "Per le istituzioni – dicono dagli Esteri e dalle Finanze – del nostro Paese è motivo d’orgoglio che una professionalità sammarinese, ampiamente apprezzata in Repubblica, abbia trovato il giusto riconoscimento anche in ambito internazionale".