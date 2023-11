"Il San Martino d’oro ai riccionesi. Mettiamo fine ai conflitti in città"

Il premio San Martino, quest’anno, va a ogni riccionese. Quello della sindaca Angelini è un atto simbolico visto che il Premio nella ricorrenza del santo patrono non si è tenuto, non essendo stato organizzato in periodo commissariale.

Quello della sindaca, oggi, è un attestato sulla fiducia per quei cittadini che diranno basta a una lacerante battaglia sociale che da anni ormai caratterizza il vivere comune. "Celebriamo il nostro santo patrono, San Martino. Ripenso alla figura di questo militare dal cuore grande che divise il suo mantello con la spada per riscaldare un mendicante coperto soltanto di stracci. Una figura, quella di Martino di Tours, poi divenuto vescovo, che considero ideale per simboleggiare la breve storia della nostra città, appena centouno anni. Una storia scritta con sacrificio, coraggio, accoglienza e generosità, che a partire dalle case in cui venivano ospitati gratuitamente i bimbi malati ha dato origine a uno dei distretti turistici più importanti d’Europa". Tuttavia "ricordando chi è stato San Martino, mi piacerebbe che noi tutti fossimo capaci di ritrovare quello spirito di comunità, quella generosità diffusa che ci ha fatto diventare ciò che siamo". Ed eccoci arrivati alle tensioni sociali, mai sopite e puntualmente riprese nel momento in cui è rientrata in municipio la giunta Angelini dopo i cinque mesi di commissariamento. "Ho già avuto modo di rilevare che a Riccione esiste una frattura sociale molto più profonda rispetto alle altre città della Romagna. Come ogni famiglia, anche una comunità allargata come quella di una città può vivere momenti complessi, ritengo anzi siano fisiologici, ma poi deve ritrovare la forza per ricompattarsi, per seguire una direzione chiara, per chiudere definitivamente la parentesi rimasta aperta troppo a lungo di questo clima di conflitto permanente e delle polemiche fini a se stesse". In sintesi "la nostra comunità deve recuperare l’unità d’intenti e la determinazione necessarie per rigenerarsi a partire proprie origini. Altrimenti rischia di perdersi ancora per tanto tempo".

Il premio riconosciuto simbolicamente a ogni cittadino di Riccione nasce dalla speranza "che possa contribuire, ciascuno come può e meglio ritiene opportuno, a rendere la nostra città sempre più accogliente e generosa, come ha saputo essere nel corso di tutta la sua storia. Sono sicura che il coraggio non ci mancherà".

a. ol.