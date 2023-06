Il ’santo’ Maradona sale in cielo: l’opera choc di Spadoni a Napoli

Nell’anno in cui il Napoli ha vinto il terzo scudetto della sua storia, dopo un’attesa durata 33 anni, non poteva che finire così... Con Diego Maradona, l’idolo dei tifosi partenopei – e di tutti coloro che amano il calcio – ritratto mentre ascende al cielo, attorniato da una schiera di ’fedeli’ tra cui l’ex compagno di nazionale Caniggia. Il quadro, intitolato Diego!, da martedì è esposto nel chiostro della basilica di Santa Maria della Sanità, nel cuore di Napoli. Un dipinto che sta già facendo tanto discutere, quello realizzato da Elvis Spadoni, artista di Santarcangelo. "Questo quadro nasce per gioco – spiega Spadoni – trasformando una fotografia di cronaca (l’esultanza di Maradona dopo una partita dell’Argentina, ndr) in una tela barocca", che ricorda le opere di Caravaggio. "Il suo posto non poteva che essere a Napoli, nel cuore del tifo partenopeo, nel rione Sanità. In una piccola cappella improvvisata per un santo laico, in senso letterale". Per i napoletani Diego Maradona è stato un santo. Di più: un Dio. E Spadoni ha interpretato la loro devozione raffigurando ’El Pibe de oro’ mentre sale in cielo. "Nel contesto della festa per lo scudetto del Napoli – aggiunge Spadoni – l’intercessione di Diego ha sicuramente avuto parola in campo. Ricordiamolo così...".

Un’opera iconica quella di Spadoni, e che sta facendo parlare tanto di sé, anche per il luogo dov’è esposta. Il quadro dell’artista resterà visibile un mese nella basilica di Santa Maria della Sanità. Sempre che, a furor di popolo, non si decida di esporlo ancora più a lungo.