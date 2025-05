Il sapore della storia in cucina: "Racconto l’Italia con le ricette"

Tra le venti donne scelte per WiF 2025 – Women in Food, c’è chi la cucina non la mostra, la studia. Mila Fumini, riminese, storica di formazione e anima del progetto "Ragù – Reti e Archivi del Gusto", è una delle protagoniste di questa edizione. La sua missione? Salvare e digitalizzare i ricettari femminili manoscritti che raccontano l’Italia attraverso le mani e le parole delle donne. In un mondo dominato da talent culinari e food influencer, Fumini riporta l’attenzione su un sapere silenzioso e profondo, fatto di carta ingiallita, inchiostro e macchie d’olio.

WiF, iniziativa di Cook del Corriere della Sera, ogni anno dà voce a venti figure femminili che, in modi diversi, stanno cambiando il mondo del cibo. Fumini lo fa attraverso l’archeologia del gusto: recuperando i quaderni di cucina delle nostre nonne e bisnonne, digitalizzandoli e restituendoli alla collettività come bene culturale. Ricette, sì, ma anche memoria, storia di genere, linguaggio quotidiano, identità familiare.

"È cominciato tutto per caso, nel 2017, quando nella cantina di un’amica trovai uno scatolone pieno di quaderni scritti a mano", racconta. Lei, esperta di documenti privati femminili — lettere, diari, quaderni religiosi — ha riconosciuto subito il valore storico di quei testi domestici. "Erano pagine che parlavano di economia familiare, di abitudini, di emozioni. Non potevano andare perse". Così è nato Ragù, con il supporto dell’Università di Bologna e il patrocinio delle istituzioni locali. Nella raccolta emergono ricette che, oltre al sapore, hanno un volto e una voce. Come il “Tronco d’albero”, dolce scenografico fatto di uova, margarina, zucchero a velo e cacao. Oppure il “Vitello piccante”, con acciughe, vino bianco, limone e chiodi di garofano, cotto a pressione: un piatto che mescola umiltà e ingegno domestico.

Tra quelle righe, spiega Fumini, si ritrovano non solo sapori, ma tracce di vissuti: "Postille, conti, liste della spesa, annotazioni personali. I ricettari erano anche diari, confidavano la vita oltre la cucina". E quasi sempre erano scritti da donne, spesso di generazioni diverse, che si passavano quel sapere senza clamore, con naturalezza.

Nel suo percorso, fondamentale è stato l’insegnamento del grande storico Paolo Prodi, che le ha trasmesso il valore delle “fonti povere”: "Mi ha insegnato a guardare dove gli altri non cercano, a leggere la storia nei documenti dimenticati. Oggi quei quaderni sono la mia materia prima". Mila cucina storie. E lo fa con la convinzione che anche un semplice biglietto unto, una calligrafia incerta o un foglio sgualcito possano raccontare davvero chi siamo.

Carlo Cavriani