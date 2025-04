Il sarto del Pontefice: "Francesco sepolto con le nostre vesti sacre. Il suo stile? La sobrietà"

Lo ha vestito fino alla fine. Anche per il suo ultimo viaggio. La mitra (il copricapo sacro) scelta per la vestizione di Papa Francesco nella bara è opera di Filippo Sorcinelli. L’artista e stilista titolare di Lavs, l’atelier di abiti e paramenti sacri di Santarcangelo, collabora da più di 20 anni con l’ufficio delle celebrazioni liturgiche del Pontefice. Dopo aver confezionato le vesti sacre per Benedetto XVI, la sartoria ha lavorato anche per Francesco fin dai primi giorni. Sorcinelli insieme ai suoi collaboratori realizzò l’abito e i paramenti indossati da Bergoglio alla messa per l’inizio pontificato. E come accaduto per la sepoltura di Ratzinger, anche per quella di Bergoglio è stata scelta una mitra di Lavs. "È una mitra in lamina di seta bianca, bordata con la passamaneria tradizionale in oro, in osservanza alle regole liturgiche per le sepolture dei Papi – spiega Sorcinelli – Si tratta della mitra che Francesco indossò la prima volta il 3 novembre 2014, per celebrare la messa in memoria dei cardinali defunti".

Quando avete saputo che sarebbe stato usato uno dei vostri paramenti per la vestizione di Bergoglio nella bara? "Ci è stato comunicato dall’ufficio delle celebrazioni liturgiche nella tarda serata di lunedì – dice Sorcinelli – È il nostro omaggio a Papa Francesco".

Lei non l’hai mai conosciuto di persona, ma ha avuto l’onore di lavorare per lui. Come definirebbe Papa Francesco? "Un uomo sorprendente e coerente per la scelta di sobrietà di linguaggio e di presenza. Ha applicato in modo personale quello che già il Concilio Vaticano II aveva delineato: l’idea di nobile semplicità. Con lui la Chiesa ha imboccato un cammino forzato e talvolta provocatorio, nuovo, con una prospettiva ancora sconosciuta. La sua morte non lascerà un’impronta, ma una grande cicatrice, dove all’interno ci sono tanti valori e necessità su cui lavorare e discutere".

Nella scelta di abiti e paramenti liturgici, qual era lo stile ricercato da Francesco? "Ho tenuto conto della sua provenienza geografica lontana dalle liturgie europee, così radicate nella tradizione. Ho avuto l’intuizione che il periodo storico a cui ispirarsi per le sue vesti sacre potesse essere il Medievo, e in particolare quello degli affreschi di Giotto. Era la strada più giusta e credo che il pontefice abbia apprezzato. Non a caso, questo stile è diventato di ispirazione e imitazione di tanti colleghi".

Manuel Spadazzi