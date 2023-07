Il sassofonista di Frank Zappa stasera in concerto a San Leo

Al Palazzo mediceo di San Leo, il sassofonista voce leggendaria della band di Frank Zappa, Napoleon Murphy Brock, incontrerà gli iInventionis Materi. Ovvero i musicisti Pierpaolo Romani al clarinetto, Andrea Pennati alla chitarra, a cui si aggiunge il genio di Ferdinando Romano, contrabbassista miglior talento italiano nel ’Top Jazz 2020’. Il duo ha portato in giro per il mondo la sua versione della musica ’zappiana’ su strumenti classici. In questo nuovo concerto gli Inventionis Mater incontrano Napoleon Murphy Brock’ che ha collaborato con Frank Zappa, contribuendo con il suo estro in diversi album del chitarrista tra il 1974 ed il 1984. Dunque stasera alle 21 andrà il scena il concerto che spazia da Zappa a Stravinsky, passando per ballate jazz, rithm ‘n blues e sperimentazioni acustiche.

Rosalba Corti