IL SEGNA-LIBRO

India è l’insieme delle botte che ha preso dalla madre, è la pelle che si è indurita sotto i suoi colpi. India da adulta ha trasformato quel dolore in qualcosa che può controllare e che può scegliere in modo consapevole e senza paura. India è una cartomante, gli arcani sono i suoi migliori amici, nelle carte legge alcune risposte e incatena lì dentro il dolore degli altri. Seduta in ospedale, davanti al corpo inerme dell’ex compagno, srotola i ricordi e ricostruisce il percorso che li ha portati fin lì: lui in coma, dopo aver tentato il suicidio, lei seduta a capire ogni cosa. Chi ha davanti è l’uomo con cui viveva una relazione e un erotismo fatto di regole e sottomissione. Il loro è un gioco che è finito male, ma non dopo il volo dal terrazzo di Leo, ma dopo tre giorni in cui India è stata chiusa in uno stanzino, abbandonata a sé stessa, senza né cibo, né acqua. India era disposta a prendersi il dolore di Leo, a mangiare le sue agonie. Era lì per curarlo, per risparmiargli i fantasmi del passato. Nelle loro dinamiche qualcosa però si è inceppato. Il consenso di India è venuto a mancare e il suo grande amore è diventato un carnefice. Come la carta undici, La Forza, India afferra le fauci di un leone, non si capisce se voglia aprire o chiudere la sua bocca ma resiste, racconta senza filtri controllando lei la situazione. ‘Chiedi se vive o se muore’ (Nottetempo) è il nuovo romanzo che la riminese Gaia Giovagnoli sta presentando in tutta Italia. Una scrit

trice che merita di entrare nella cerchia dei migliori scrittori riminesi.

Debora Grossi