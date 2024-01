IL SEGNA-LIBRO

La letteratura ci insegna che non esistono luoghi o temi inesplorati, tutto è possibile. Si può raccontare ogni cosa, anche la più difficile, attraverso immagini e parole. Anche il periodo più nero della storia può trasformarsi in una favola a lieto fine. Questo è ciò che accade nel nuovo libro di Daniele Susini e Fulvia Alidori illustrato da Aurora Cacciapuoti: ‘Crapa pelata e la banda dei mille colori’ (Mondadori). Un libro ad alta leggibilità, per bambini dai 7 anni in su, per raccontare la lotta al fascismo. Daniele Susini porta la storia, Fulvia Alidori porta l’esperienza narrativa. Dal loro incontro è nato un nuovo libro che lo storico e direttore del Museo della Linea Gotica orientale Montescudo-Montecolombo ha presentato in settimana proprio a Rimini. Un libro che traccia la strada a chi vuole raccontare di pace, una storia che aiuta insegnanti e genitori a far comprendere ai più piccoli il valore della lotta a tutti i fascismi. Crapa Pelata è la caricatura del dittatore per eccellenza. Vestito di nero, arrogante e prepotente nei confronti di chiunque sia diverso da lui, arriva in un luogo chiamato Belpaese a portare scompiglio e leggi pronte a rompere l’armonia. In mezzo al grigiore che discrimina e divide, ci penserà un bambino a riportare i colori, attraverso un vecchio baule pieno di fazzoletti colorati. In mezzo a quei pezzi di stoffa capirà che ciò che rende speciali è proprio la diversità. Lui insieme a tutti i bambini si impegnerà a spiegare ai più grandi l’importanza di essere colorati. Una lotta partigiana che parte dal basso, dai bambini, persone piccole con un cuore grande abbastanza per risvegliare il senso civico di tutti.

Debora Grossi