IL SEGNA-LIBRO

L’eroina di cui tutti abbiamo bisogno è in libreria da diversi mesi pronta a diventare il nostro spirito guida. Indossa cappellini con piume appariscenti, sete e pizzi lavorati a mano, ha l’aspetto di una madama torinese e la sua arma più temuta è l’intelligenza. C’è chi ha scudi, martelli o armature, Carolina Invernizio ha una penna. Anche se la Belle Époque è ormai lontana, grazie a Lia Celi possiamo conoscere la grande scrittrice del romanzo popolare di inizio ‘900 in: ‘Carolina dei delitti’ (Salani editore). A pochi giorni dall’inaugurazione dell’Esposizione Universale del 1911, le sorelle Invernizio sono alle prese con un nuovo romanzo da consegnare. La famosa Carolina crea e scrive, Vittorina assiste e consiglia. Entrambe stanno cercando una nuova idea per sbalordire i lettori quando la notizia della morte di Emilio Salgari scuote la pace di casa e della città intera. Il Capitano amato dai giovani, l’unico in grado di far concorrenza a sé stesso non c’è più e il mistero legato al suo suicidio non fa che incuriosire la sua collega. In una Torino in pieno fermento, Carolina trascina Vittorina in un’indagine alla scoperta della realtà, trovandosi invischiate in una rete di segreti, ricatti e bugie. Invernizio e Salgari appartengono alla stessa famiglia di autori amati dal pubblico e disprezzati dalla critica. Carolina ha una mente brillante e ribelle, protegge la dignità del suo lavoro e dei suoi lettori ed è sicura delle sue idee. La sua voce viaggia nel tempo e arriva a noi così attuale e necessaria. I più fortunati tra noi possono ancora incontrarla, ora si fa chiamare Lia Celi.

Debora Grossi