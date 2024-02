Il Segretario agli Esteri Beccari all’Osce: "Si ponga fine a ogni forma di aggressione"

In occasione del secondo anniversario del conflitto armato in Ucraina, sono state organizzate numerose iniziative per confermare l’attiva vicinanza della comunità internazionale. Il segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, è intervenuto ieri, con un videomessaggio, al Consiglio permanente rafforzato dell’Osce. Nel suo intervento ha condannato fermamente questa e tutte le guerre e ha lanciato un accorato appello alla pace, con l’obiettivo "di far tornare a tacere le armi e a impegnarsi nella ricerca di soluzioni diplomatiche, utilizzando forum di dialogo multilaterali", in primis l’Osce, nonché le vie bilaterali. Il Titano è tuttora attivo nell’ospitalità offerta ad oltre 400 cittadini ucraini, fuggiti dal proprio Paese e la Segreteria rinnova "la più viva gratitudine delle istituzioni sammarinesi a coloro che hanno aperto le proprie case e offerto una generosa accoglienza ai numerosi cittadini ucraini. "È volontà della segreteria di Stato per gli affari Esteri e delle istituzioni coinvolte – sottolineano – proseguire nella ricerca di nuove e più adeguate condizioni di soggiorno, di lavoro e di integrazione dei cittadini

ucraini. Allo stesso tempo, è impegno corale continuare ad adoperarsi, a livello bilaterale e multilaterale, per favorire i percorsi di affermazione della pace".