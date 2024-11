Il segretario Beccari al vertice europeo

‘Sicurezza economica e connettività’, è questo il titolo della tavola rotonda a cui ha partecipato a Budapest il segretario di stato per gli Affari esteri Luca Beccari. Nella capitale ungherese si è tenuto il quinto vertice della Comunità politica europea. Il summit è stato aperto dal discorso di benvenuto del primo ministro ungherese, Viktor Orbán, che ha rimarcato come l’odierno contesto geopolitico internazionale e regionale necessiti di trovare nuove soluzioni per affrontare le sfide legate alla sicurezza e alla prosperità politica ed economica degli Stati membri. "Attraverso il vertice – spiega Beccari – l’Europa testimonia nuovamente la volontà di fronteggiare insieme le attuali e future sfide globali. La Repubblica di San Marino dimostra, attraverso la sua partecipazione, il suo costante impegno a favore della promozione del dialogo quale unico mezzo per la risoluzione delle tensioni intenzionali".