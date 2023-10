Il segretario Cgil Landini chiude le celebrazioni

"Occorre lottare insieme per un’Europa diversa, con al centro le persone, la solidarietà, la giustizia sociale". Lo ha detto il segretario generale della Cgil Maurizio Landini ospite della Csdl nel giorno in cui l’organizzazione sindacale del Titano ha concluso le celebrazioni per l’80esimo anniversario dalla sua nascita. Un giorno davvero storico, quello di lunedì, che è coinciso con la firma, nella prima parte del pomeriggio, dell’accordo tripartito in materia di lavoro, che verrà discusso e sottoposto ad approvazione oggi nell’attivo dei delegati delle tre sigle sindacali. Una giornata poi proseguita con l’arrivo del leader della Cgil, appunto, ma anche del responsabile delle politiche europee e internazionali Cgil Salvatore Marra. Ricca di contenuti l’udienza nella quale la delegazione di dirigenti e funzionari Csdl, assieme ai due prestigiosi ospiti, è stata ricevuta a Palazzo Pubblico dalla Reggenza.